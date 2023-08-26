اتحاد السلة يضع الشرطة جانباً ويحدد طرفي مباراة كأس المثابرة منتصف ايلول المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم السبت، عن تحديد منتصف أيلول المقبل موعداً لإقامة مباراة كأس المثابرة بين نادي النفط الرياضي ونادي زاخو الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد حدد يوم الجمعة الموافق 15 ايلول المقبل موعداً لإقامة المباراة على قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد بين بطل الدوري نادي النفط وصاحب المركز الثالث زاخو".

وأوضح أنه، "كان من المفترض ان يخوض الشرطة مباراة المثابرة وقد أرسلنا خطابنا للنادي قبل مدة وانتظرنا إعلامنا من قبل نادي الشرطة الموافقة الرسمية إلا أننا لم نتسلم أي جواب رغم الانتظار لنقرر اعتماد زاخو لخوض مباراة كأس المثابرة من اجل عدم ارباك عملنا والتهيئة لاقامة المباراة التي يترقبها الوسط السلوي".

وتابع العميدي، ان "الاتحاد جهّز كل الجوانب التنظيمية من الآن استعدادا للقاء الفريقين المرتقب"، مبينا أن "لقاء كأس المثابرة يُحدد في كل عام قبل انطلاق دوري الموسم الجديد".

ولفت الى ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر إقامة مباراة الاعتزال للحكم الدولي (علي سموم) في مباراة كأس المثابرة تثميناً لمسيرته التحكيمية"، مبينا ان "هذا القرار جاء بعد أن قدم سموم كتاباً إلى الاتحاد العراقي برغبته اعتزال التحكيم، وفسح المجال أمام الحكام الشباب الواعدين ليبادر الاتحاد بإقامة احتفالية ضمن كأس المثابرة تكريماً لختام مسيرته التحكيمية".