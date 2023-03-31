اتحاد السلة يستدعي 11 لاعباً لتشكيلة الشباب وغدا انطلاق التدريبات في بغداد

شفق نيوز/ استدعى الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، 11 لاعبا جديدا لاضافتهم الى القائمة الأولية للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب يوم غد في قاعة الشعب ببغداد استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

واللاعبون المستدعون هم كل من سجاد احمد ويونس علاء وضيف عامر ورضا علاء ومحمد طالب ومنتظر حيدر من محافظة بغداد، وسعود سعد من محافظة نينوى ومحمد طارق من محافظة اربيل واحمد حسين احمد من واميد ادريس احمد وصالح فارس خالد من محافظة دهوك.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة دعا اللاعبين المدرجة اسماؤهم ادناه الى الالتحاق بالوحدة التدريبية الأولى لمنتخب الشباب تحت قيادة المدرب ماهر خنفير في قاعة الشعب المغلقة وهم كل من اللاعبين:

ابراهيم جليل - مساعد مدرب

مهند مهدي - مساعد مدرب

أحمد عبد الخالق أمين - مساعد مدرب

علي علاء حسين -لاعب

زنار هوشيار سلمان -

لاعب احمد وسام عبد المهدي - لاعب

سامر تغلب قادر -لاعب

حمزة حمود جعفر - لاعب

عبد الله مرتضى عباس - لاعب

حسين علي ذياب - لاعب

مؤمل علاء حسين - لاعب

محمد صباح حمزة - لاعب

محمد حسين غسان - لاعب

علي حيدر رحيم - لاعب

حسين زاهد حسن - لاعب

رضا محمد كاظم - لاعب

محمد فاروق خفر - لاعب

محمد الباقر حسين رحيم -لاعب

أبو الحسن كريم سالم -لاعب

ايسر عمر مهدي -لاعب

محمد سيف الدين زمان -لاعب

نور ادهم سلمان -لاعب