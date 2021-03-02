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اتحاد السلة يرفض التجديد للبوسني بكير

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-02T19:25:10+0000
اتحاد السلة يرفض التجديد للبوسني بكير

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، الثلاثاء، عدم تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد قرر في اجتماع اليوم الاستثنائي الذي عقد بمقره ببغداد عدم تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب المؤلف البوسني عزيز بكير ومساعده اتيلا جلابي".

وأضاف ان "عقد الجهاز الفني انتهى وكان يمتد لاربعة اشهر، وبعد خروجنا من التصفيات الاسيوية فلا داعي للتجديد".

وأشار العميدي إلى أن "الاتحاد قرر ايضاً بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب المتميزين والذين سيتم اعدادهم من الان لغاية عام 2022 ليكونوا جاهزين لبطولة كاس اسيا الي تقام في العام ذاته".

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