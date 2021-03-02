اتحاد السلة يحل المنتخب الوطني للعبة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الثلاثاء، حل المنتخب الوطني وتشكيل منتخب جديد من الاعمار الشابة.

جاء ذلك في بيان لاتحاد السلة ورد لوكالة شفق نيوز، والذي قرر ايضا تشكيل لجنة مدربين مركزية بإشراف علي عبد الائمة كاظم ورئاسة صبيح الضايف وعضوية كل من هلال عبد الكريم، وعادل ناجي، وأيسر عبد الرزاق.

كما قرر اتحاد اللعبة ايقاف عمل الاكاديميات والمدارس المشكلة خارج اطار الاتحاد، وذلك لوضع ضوابط جديدة تتوافق مع قانون الاتحادات الرياضية الجديد لعام 2021.

وحصلت الموافقة على اقامة مركز تدريبي لللاعبين طوال القامة ويكون مقره في بغداد وسيكلف مدربين للاشراف على تدريبهم والاستفادة منهم اثناء المباريات.

وقرر الاتحاد استحداث دوري مصاحب لدوري اندية الدوري الممتازة في المرحلة الثانية من مواليد (2004/ 2005/ 2006) وتكون المشاركة اختيارية، وهناك جوائز نقدية للفائزين.