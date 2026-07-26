اتحاد السلة يحسم سباق المركز الثالث وترقب لإعلان موعد نهائي الدفاع الجوي وزاخو

شفق نيوز- بغداد

يتواصل دوري المحترفين العراقي لكرة السلة نحو محطته الختامية، حيث أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمهيداً للإعلان عن موعد ومكان المباراة النهائية التي ستحدد بطل الموسم الحالي.

وأعلن الاتحاد، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري المحترفين للموسم الحالي، والتي ستجمع فريقي الحشد الشعبي ونفط ميسان، مساء اليوم، في قاعة النادي الأرمني بالعاصمة بغداد، عند الساعة السادسة مساءً.

وقال عضو الاتحاد، علي جبار، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة تقام اليوم لحسم المركزين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً استثنائياً خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريقي الدفاع الجوي وزاخو، إلى جانب تحديد موعد انطلاقها.

وأضاف جبار، أن الاتحاد يحرص على استكمال منافسات دوري المحترفين وإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية، بما يضمن إسدال الستار على الموسم الحالي وفق البرنامج المقرر.

وكان فريق الدفاع الجوي قد بلغ المباراة النهائية بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على الحشد الشعبي في سلسلة نصف النهائي، فيما حجز زاخو بطاقة العبور إلى النهائي إثر فوزه مرتين على فريق نفط ميسان، ليضرب الفريقان موعداً مرتقباً لحسم لقب دوري المحترفين لكرة السلة.