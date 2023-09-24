اتحاد السلة يحدد موعد انطلاق بطولة كأس العراق والدرجتين الاولى والثانية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأحد، مواعيد انطلاق بطولات كأس العراق والدرجة الأولى والثانية للموسم 2023-2024 .

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي للعبة اتفق مع اندية العراق المختلفة لتحديد مواعيد انطلاق منافسات بطولات كاس العراق، والدرجة الاولى والثانية، مبينا أنه تم وضع آلية انطلاق البطولات الثلاث للموسم الجديد.

واضاف ان، الاتحاد حدد موعد انطلاق بطولة كأس العراق في 17 من تشرين الثاني المقبل، بينما حدد الثامن من شهر كانون الأول المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية .

واشار الى ان الاتحاد حدد انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة في 31 من شهر كانون الثاني للعام المقبل، مبينا ان منافسات الدرجة الاولى تعد مؤهلة للدرجة الممتازة .

واوضح ان الاتحاد اشترط أن تكون مشاركة اللاعبين للدرجتين الثانية والاولى بعمر لايتجاوز 28 عاما كحد أقصى ، والسماح بمشاركة لاعبين اثنين فقط بعمر فوق 28 عاما.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة حدد يوم 30 من شهر ايلول الحالي آخر موعد لإرسال كتب المشاركة في بطولة كأس العراق، والدرجة الأولى والدرجة الثانية، وفي حال عدم إرسال الاندية كتبها سيعد النادي غير مشارك في الدرجتين الأولى والثانية.