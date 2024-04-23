اتحاد السلة يحدد موعد المباراة النهائية لـ"كأس العراق" بين الشرطة ودجلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن موعد اقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة السلة.

وقال خالد نجم النائب الثاني للاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي للعبة قرر اقامة المباراة الختامية يوم 28 من الشهر الحالي بين فريقي الشرطة ودجلة الجامعة".

واضاف ان "الاتحاد ارتأى أن يقيم المباراة النهائية للكأس قبل الدخول في مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز".

وبين أن "الفريقين يطمحان لخطف اللقب سيما فريق دجلة الجامعة بعد أن فقد امال البلوغ للمربع الذهبي ليحاول ان يخطف بطولة كاس العراق لمصالحة إدارته وجماهيره".

وأشار الى أن "المباراة ستقام في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية عند الساعة السابعة مساءً".