اتحاد السلة يجري قرعة دوري المحترفين في بغداد بمشاركة 12 نادياً

شفق نيوز- بغداد

تقام، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد قرعة دوري المحترفين لكرة السلة للموسم 2026-2027، استعداداً لانطلاق الدوري العراقي المقرر خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، ديار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة ستجرى في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ببغداد عند الساعة السادسة مساءً، بمشاركة فرق دوري النخبة"، موضحاً أن "الاتحاد كلّف لجنة المسابقات المختصة بإجراء القرعة أمام الحضور، استعداداً لانطلاق الدوري في 12 أيار/ مايو الجاري بمحافظتي كركوك وبغداد".

وأشار إلى أن "دوري هذا الموسم سيشهد مشاركة 12 فريقاً"، مؤكداً أن "أي ناد ينسحب قبل أو أثناء المنافسات سيهبط إلى درجة أدنى".

وبيّن محمد أن "الدوري سينطلق رسمياً بعد توزيع الفرق على مجموعتين وفق قرعة اليوم، إذ تقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كركوك، فيما تستضيف العاصمة بغداد منافسات المجموعة الثانية".

ولفت إلى أن "القرعة ستجرى وفق الآلية المعتمدة في المواسم السابقة"، مبيناً أنه "سيتم مناقشة النظام والاستماع إلى مقترحات الأندية المشاركة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن آلية البطولة".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحه قائلا إن: "الاتحاد حدد موعد انطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 أيار/ مايو، على أن يُحدد مكان إقامتها لاحقاً، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 29 و30 أيار/ مايو، وسيعلن عن مكان إقامتها في وقت لاحق".