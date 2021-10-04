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اتحاد السلة يجري قرعة الدوري الممتاز ويضع آلية احتساب النقاط

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T09:08:37+0000
اتحاد السلة يجري قرعة الدوري الممتاز ويضع آلية احتساب النقاط

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، اقامة قرعة الدوري الممتاز للعبة للموسم 2021-2022 وذلك في الثاني عشر من الشهر الحالي .

من جانب آخر، قرر الاتحاد، إضافة ثلاث نقاط على مجموع النقاط التي يحصل عليها الفريق المشارك في الدوري العراقي الممتاز في حال فوز فريق النادي بالمركز الاول لاندية الناشئين المصاحب للدوري  الممتاز.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن النادي الذي يحصل على المركز الثاني في فريق الناشئين المصاحب تضاف نقطتين على مجموع نقاط الدوري الممتاز، ويحصل النادي الفائز بالمركز الثالث والرابع من المشاركين في الدوري المصاحب للناشئين لتضاف نقطة واحدة لكل منهما على مجموع نقاط الدوري الممتاز .

وأشار إلى أن احتساب النقاط اعلاه سيكون بنفس الطريقة لدوري الشباب المصاحب للدوري العراقي الممتاز في المرحلة الثانية، على أن لاتزيد النقاط الممنوحة للاندية الفائزة في كل الاحوال عن خمسة نقاط.

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