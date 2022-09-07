اتحاد السلة للفرق: موعدكم حتى السبت المقبل

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، عن أسماء الأندية التي أنجزت كشوفات لاعبيها والأندية التي لم تنجز، محددا الموعد النهائي للتسجيل.

وقال خالد نجم عضو اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد أكد على الاندية الممتازة تكليف ممثليها لجلب كشوفات لاعبيها للمشاركة في الدوري الممتاز المصاحب (الناشئين)"

وكشف نجم ان "الاندية التي أكملت كشوفاتها استقر وضعها وضمنت المشاركة هي (النفط، والحلة، ودجلة، وزاخو، والكهرباء والدفاع الجوي) اما الاندية التي لم تكمل، فإنها مطالبة بالاسراع قبل انتهاء الموعد".

وتابع عضو الاتحاد ان الاندية التي لم تسجل لحد الآن هي"الشرطة، والحشد الشعبي، والكرخ،والسماوة، والقوة الجوية والتضامن، ونفط الشمال وغاز الشمال".

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة حدد العاشر من هذا الشهر آخر موعد لتسليم كشوفات اللاعبين وتسجيل 8 لاعبين كحد أدنى، و14 لاعبا كحد أقصى.