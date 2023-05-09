اتحاد السلة: قاعة الشعب المغلقة مسرحاً لإقامة "مباراة فاصلة" بين النفط وزاخو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن اقامة المباراة السابعة الفاصلة بين فريقي النفط وزاخو يوم غدٍ الاربعاء.

وقال نائب رئيس اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز؛ إن "المباراة الفاصلة ستقام في الساعة السادسة مساءً في قاعة الشعب للالعاب الرياضية".

وبين أن "نادي النفط حقق فوزه الثالث على نادي زاخو في اللقاء الذي جمعهما على قاعة الشعب بنتيجة (89-73) لحساب دور المربع الذهبي لكرة السلة".

واوضح ان "الكفة تميل حاليا بعد سلسلة مواجهات لصالح نادي النفط بثلاث انتصارات مقابل انتصارين لزاخو بنتيجة 3-2"، مبينا ان "ذلك يعني ان نادي النفط يحتاج الى فوز واحد يؤهله الى المباراة النهائية لمواجهة نادي الشرطة الذي تأهل مسبقاً على حساب نادي الحشد الشعبي".

وكان فريق زاخو فاز على فريق النفط في آخر لقاء جرى بين الفريقين في قاعة نادي زاخو وفاز فيها فريق زاخو بنتيجة 89-87.