اتحاد السلة عن مباراة الشرطة والحشد.. لن نسمح بنقل "شغب" ملاعب كرة القدم إلى دورينا

شفق نيوز/ أبدى رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة أسفه لما بدر من جمهور الشرطة في لقاء فريقه السلوي امس امام الحشد الشعبي ووصول الشغب لقاعات السلة بعد انتشاره بشكل واسع بملاعب كرة القدم.

وقال حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ "لن نسمح بالتجاوزات الدخيلة في قاعاتنا من جمهور الشرطة الذي عكس مايفعله بمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم ليحوله لدورينا السلوي"، موضحا ان "جمهور كرة القدم المتعصب يحاول نقل الإساءات من ملاعب الكرة لقاعاتنا السلوية وأن ذلك حتماً سيفسد علينا متعة التنافس الشريف بين الاندية".

واشار الى ان "جمهور الشرطة أفسد مباراة أمس وتسبب بالضرر لفريقه الذي يعتبر خاسرا امام الحشد الشعبي 0-20 رغم انه كان متقدما"، مبينا "اننا سنتخذ اجراءات رادعة بحق كل من يحاول إفساد مباريات دوري السلة سيما واننا مؤسسة رياضية تمتاز بالنظام والاعتدال في تنظيم البطولات وقاعاتنا المحدودة لا تستوعب هكذا تجاوزات غير مطروقة في انشطتنا كما يحدث في ملاعب كرة القدم الواسعة".

واكد ان "اتحادنا سيفاتح وزارة الداخلية والوزارات الساندة للسيطرة على بعض المحسوبين على جمهور الشرطة بعد عدم تمكن ادارة الشرطة من السيطرة عليهم بغية عدم تكرار الحالات الخارجة عن الذوق أن تدخل قاعاتنا، سيما وان عوائل تحضر للمباريات فمن غير اللائق أن تكون هذه الحالات السلبية والكلمات البذيئة تصدر من قبل بعض المحسوبين على جمهور الشرطة داخل قاعاتنا".

وختم حديثه بالقول؛ إن "عائلة السلة متحابة فيما بينها ونعرف بعضنا البعض وجمهورنا السلوي واعٍ ومثقف ولهذا لن نسمح للدخلاء أن يفسدوا ما بنيناه منذ سنوات طويلة، وعكس الإساءات التي تحدث بملعب كرة القدم على قاعاتنا".