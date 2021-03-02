اتحاد السلة: دفعنا مبلغ 10 آلاف جنيه للاتحاد الدولي عن قيمة فحوصات كورونا وليست غرامة

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة السلة ان يكون الاتحاد الدولي غرم الاتحاد العراقي للعبة مبلغ قدره 10 آلاف جنيه استرليني اي ما يعادل 12 ألف دولار.

وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لشفق نيوز؛ ان ما يتداول على لسان بعض رواد اللعبة في المواقع الالكترونية بتغريم الاتحاد العراقي مبلغاً من المال كعقوبة لعدم التزامنا صحياً في منافسات النافذة الثانية من تصفيات آسيا التي جرت في البحرين بمشاركة منتخبنا الوطني، عار عن الصحة.

وأوضح نجم؛ أن المبلغ المدفوع هو روتين معمول به من قبل الاتحاد الدولي مع اي منتخب يشارك في بطولات في ظل جائحة كورونا، وكذلك أي اتحاد مركزي يسمح بمشاركة محترفين في دوريه المحلي.

وأضاف: لقد كانت النفقات التي صرفت هو بدل عن اللاعبين المحترفين الأجانب المشاركين في الدوري العراقي الممتاز حيث يتم دفع 300 دولار عن كل لاعب محترف، فضلا عن دفع مبالغ كبيرة عن الفحوصات الدورية التي خضع لها اللاعبون خلال مشاركتنا في النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية التي جرت بالبحرين، لاسيما بعد اكتشاف اصابة ثلاثة لاعبين بالفيروس، مما استدعى إجراء عدة فحوصات دورية للتأكد من خلو الوفد العراقي من الفيروس، مشيراً الى ان الفحوصات مكلفة جداً وتسجل على اتحادنا لدفعها الى جانب نفقات الفنادق والمستشفى الذي حجر به اللاعبون الثلاثة.

وكان لاعب المنتخب ومدرب المنتخب العراقي السابق علي خان؛ نشر بأن الاتحاد الدولي يغرم الاتحاد العراقي لكرة السلة مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل 12 ألف دولار بسبب عدم التزام الوفد العراقي بالبروتوكول الصحي خلال منافسات النافذة الثانية لتصفيات آسيا، التي شارك فيها منتخب العراق في البحرين مؤخراً.