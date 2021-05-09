اتحاد السلة العراقي يؤجل مباريات دوري الدرجة الاولى الى اشعار اخر

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، تأجيل مباريات دوري اندية الدرجة الاولى، المقرر إقامتها الأربعاء المصادف التاسع عشر من شهر ايار الحالي إلى إشعار اخر وذلك بسبب حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية.

وقال حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد سيعلن في اجتماعه المقبل بعد رفع الحظر الشامل على جميع المحافظات العراقية موعد استئناف المنافسات.

وبين الاتحاد أنه يحرص على إنهاء كل منافساته رغم كل الصعوبات في الوقت المحدد وحسب المنهاج السنوي الذي يقر كل عام.

واضاف ان الاتحاد قرر اقامة مباراة الاعظمية والخطوط ضمن الدوري الممتاز بكرة السلة للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من جانب اخر؛ اختتمت في الديوانية منافسات بطولة الديوانية بكرة السلة لـفعالية 3X3، وقد توج فريق نادي حمورابي بالمركز الأول بعد فوزه على فريق نادي الديوانية الذي حل ثانياً بفارق 6 نقاط.

بينما فاز فريق الموهبة بالمركز الأول للشباب في بطولة الديوانية 3X3 بعد فوزه على فريق الحمزة للشباب بفارق 4 نقاط.