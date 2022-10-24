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اتحاد السلة العراقي يمنع التعامل مع رئيس نادي وممثلية أولمبية النجف

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-24T17:57:46+0000
اتحاد السلة العراقي يمنع التعامل مع رئيس نادي وممثلية أولمبية النجف

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، حرمان رئيس نادي التضامن، رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة النجف، محمد راهي من الحضور والمشاركة في نشاطات الاتحاد كافة حتى نهاية الموسم الرياضي 2022-2023.

وقال المدير الإعلامي لاتحاد السلة، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أوعز أيضاً بمنع التعامل مع محمد راهي، وأن العقوبة ستكون أشد في حال تكرار ما قام به من إساءات متكررة وآخرها في الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة الذي عقد في بغداد السبت الماضي، وتحت أنظار جميع الأعضاء من اتهامات وقذف وتشهير بحق رئيس الاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية".

وأضاف فالح، أن "القرار جاء وفقاً للمادة السادسة الفقرة العاشرة (ثالثاً) من اللائحة الانضباطية للاتحاد العراقي لكرة السلة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد عقد قبل يومين اجتماعاً استثنائياً مع الهيئة العامة، ناقش فيه فقرتين من نظامه الأساسي، الأولى إلغاء أن يكون أعضاء الاتحاد أعضاء في الهيئة العامة، كاقتراح من الهيئة الإدارية للاتحاد، والثانية حول ما يتمخض من نظام انتخابات الاتحادات الفرعية، وتمت المصادقة عليها بحضور 75 عضواً  والتصويت على القرار بالأغلبية.

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