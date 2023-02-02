اتحاد السلة العراقي يكشف برنامجه لتصفيات آسيا ويضم مجنساً امريكياً لصفوفه

شفق نيوز/ كشف اتحاد السلة العراقي، يوم الخميس، عن برنامج إعداد المنتخب الوطني العراقي للعبة استعدادا لمنافسات تصفيات آسيا المؤهلة الى النهائيات.

وقال خالد نجم عضو اتحاد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي بدأ اليوم معسكره التدريبي في دهوك، والذي يستمر لغاية العاشر من هذا الشهر يلاقي خلاله منتخب كوردستان لكرة السلة.

واضاف ان المنتخب يغادر صوب العاصمة القطرية الدوحة في الـ15 من هذا الشهر يخوض خلاله ثلاث مباريات تجريبية أمام منتخبات السعودية وفلسطين والكويت في قطر لتعرف المدرب محمد النجار على قدرات وإمكانيات اللاعبين ومعالجة نقاط الضعف .

وبين نجم أن المحترف الأمريكي المجنس "ديماريو" سينظم لمعسكر المنتخب الأخير الذي سيقام في قطر .

كما أشار عضو اتحاد السلة الى ان الاتحاد والجهاز الفني يسعيان لإيصال الفريق العراقي من خلال هذا الإعداد لمستوى جيد ينافس خلاله الفرق التي ستواجهنا في التصفيات ونأمل أن يصل منتخبنا للجاهزية التامة والوصول الى نهائيات اسيا .

وكان المنتخب العراقي انهى معسكره التدريبي الاخير الذي اقيم له في بغداد للمدة من 23-30 من كانون الثاني الماضي .