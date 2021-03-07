اتحاد السلة العراقي يقرر بناء منتخب وطني من طوال القامة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تأسيس مركز تدريبي للاعبين ذوي المواهب من طوال القامة في العاصمة بغداد.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ إن المركز يقتصر على احتضان طوال القامة الذين يمتلكون مواصفات لاعب السلة المثالي كون اللعبة تحتاج الى لاعبين طوال بإمكانهم مواجهة المنتخبات القوية مستقبلاً.

واوضح العميدي؛ ان الهدف من المركز هو لاحتضان لاعبين مواهب باعمار صغيرة وتعليمهم على أسس وقواعد اللعبة ليكونوا بعد سنوات رافدا للمنتخبات الوطنية.

واشار الى ان المركز سيولي اهتمام خاصاً من قبل الاتحاد، وسيوفر كل الاحتياجات للاعبين وتسمية مدربين على مستوى عال للإشراف على المركز.

واوضح ان الاتحاد يطمح لبناء جيل جيد بإمكانه مقارعة منتخبات المنطقة في استحقاقات دولية بعد سقف زمني محدد.

وتابع العميدي؛ أن تفكير الاتحاد بهذه الخطوة، جاء بعد أن شهدت قلة عدد اللاعبين الطوال في صفوف فرق الاندية العراقية مما انعكس على تشكيلة منتخباتنا الوطنية.