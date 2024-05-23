اتحاد السلة العراقي يعلن قائمة "منتخب الشباب" استعداداً لغرب آسيا في بغداد

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب الشباب العراقي لكرة السلة، المحترف التونسي ماهر خنفير، يوم الخميس، قائمة المنتخب التي تضم 18 لاعباً -ثلاثة منهم من المغتربين - استعداداً لبطولة غرب آسيا المقررة في بغداد للفترة من 10-16 من شهر تموز المقبل.

وقال عهد فالح، المنسق الإعلامي للمنتخب، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيبدأ تدريباته بدءاً من يوم غد، ضمن معسكر تدريبي أقامه الاتحاد في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بقيادة خنفير، يستمر لغاية 6 من شهر حزيران المقبل.

وأضاف فالح، أن "المعسكر الداخلي يأتي بغية الاستعداد للاستحقاقات الخارجية"، مبيناً أن قائمة الأسماء أولية، للمدير الفني ماهر خنفير، والغرض منها متابعة مستوى اللاعبين، والوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم".

وضمت قائمة منتخب شباب العراق لكرة السلة:

1- علي علاء – نادي الحلة

2- زنار هشيار – نادي زاخو

3- صالح فارس – نادي زاخو

4- نور ادهم – نادي دجلة الجامعة

5- محمد سيف الدين – نادي دجلة الجامعة

6- ايسر عمر – نادي دجلة الجامعة

7- محمد صباح – نادي النفط

8- سامر تغلب – نادي غاز الشمال

9- حسين علي – نادي الحشد الشعبي

10- عبدالله مرتضى – نادي الحشد الشعبي

11- عبدالله نوري – نادي الحشد الشعبي

12- عباس محمد – نادي الكهرباء

13- محمد طالب – نادي الكهرباء

14- حمزة حمود – نادي الكهرباء

15- كيانوش سربست – نادي دربندخان

16- اندري جلال – مغترب (الولايات المتحدة الامريكية)

17- بدر الدين هلال نايف – مغترب (المملكة الاردنية الهاشمية)

18- جاسم السعدون – مغترب (سويسرا)