اتحاد السلة العراقي يعلن قائمة منتخبه في بطولة غرب آسيا لكرة للناشئين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، قائمة بأسماء لاعبي المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة غرب اسيا للاشبال التي ستقام في لبنان.

وقال مدير المكتب الإعلامي عهد فالح لوكالة شفق نيوز، ان الاسماء تم اختيارها في ضوء مستويات اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز المصاحب الجارية حاليا في العراق والمحافظات.

وبينت أن الجهاز الفني اختار خمسة عشر لاعبا لتمثيل المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في لبنان في الثاني من شهر كانون الثاني المقبل وهم حسين زاهد حسين وعبد الرحمن وسام ومجتبى وهران حبيب، ويوسف عامر عباس، وعلي حسن محمد من بابل، وعبد القهار حامد ومعن علي غسان ويوسف فقار مهدي وحمزه بسام منعم وعباس علي محمود وعلي عبد الأمير مزعل وكرم ثائر كريم ومهدي احمد زغير، من بغداد، ويوسف احمد محي من ديالى وزيهان جمال محمد من زاخو.

واضاف ان الاتحاد سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب بغية إعداده بشكل جيد استعدادا للمنافسات الاسيوية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة بغية بنائها وتهيئتها لتكون اساس المنتخب الوطني مستقبلاً .

يذكر ان الاتحاد العراقي الزم الاندية الممتازة العراقية بتشكيل فرق للناشئين تسبق مبارباتها مباريات الدوري الممتاز للمتقدمين .