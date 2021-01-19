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اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-19T05:22:12+0000
اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن توقف الدوري بعد انتهاء المرحلة الاولى على ان يكون يوم  غد الأربعاء موعدا لتجمع لاعبي المنتخب العراقي استعدادا  للنافذة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد سيستغل التوقف لإقامة أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الاولى وتهيئة المنتخب للمنافسة الاسيوية المقبلة .

واضاف ان الاتحاد سيقيم معسكرا مغلقا للمنتخب العراقي في العاصمة بغداد يستمر لحين موعد انطلاق المنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتابع ان الاتحاد كان ينتظر مشاركة المنتخب في بطولة ودية تقام في سوريا لكنه لم يتلقَ الدعوة من نظيره السوري ليقرر اقامة بطولة ودية داخلية، موضحاً انه سيتم تشكيل ثلاثة فرق من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون أنديتنا في الدوري العراقي، اضافة للاعبي منتخبنا لاقامة بطولة مصغرة في بغداد بغية الاستفادة والتعرف على مستويات لاعبينا.

 

 

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