اتحاد السلة العراقي يعلن جدول مباريات ختام دوري المحترفين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الجمعة، عن مباريات تحديد المركزين الاول والثاني، والثالث والرابع لدوري المحترفين بكرة السلة للموسم 2024-2025 .

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة واحدة حاسمة ستحدد الفريق الفائز بالمركزين الثالث والرابع والذي ستجمع فريق الكرخ والشرطة، حيث تقام المباراة في قاعة الشعب المغلقة في بغداد مساء يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري".

وأضاف، أن "فريقين سيخوضان سلسلة من مباريات يتم من خلال نتائجها تحديد الفريق الحائز على اللقب بعد تحقيقه أكبر عدد من الانتصارات"، مبينا ان "عدد المواجهات تصل الى خمس، والتي ستجمع فريقي الدفاع الجوي ودجلة الجامعة".

وأشار نجم إلى أن، "المباراة الاولى تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري، والثانية يوم الجمعة الموافق 2 من شهر ايار المقبل، والثالثة يوم الاثنين الموافق 5 من شهر أيار، والمباراة الرابعة يوم الخميس الموافق 8 من أيار، والمباراة الاخيرة يوم الأحد الموافق 11 من أيار".

واوضح ان "كل المباريات ستقام مساءً في قاعة الشعب المغلقة ببغداد"، لافتاً الى انه "بامكان اي فريق من الدفاع الجوي ودجلة الجامعة حسم اللقب من أول ثلاث مباريات في حال فاز أحدهما بثلاث مباريات متتالية".

من جانب آخر كلف الاتحاد السعودي لكرة السلة الحكم الدولي العراقي احمد الشويلي لادارة نهائيات الدوري السعودي.

واكد المسؤول بالاتحاد، أن "الدعوة جاءت من الاتحاد السعودي لكرة السلة، وقد توجه الشويلي للمشاركة في قيادة مباريات المربع الذهبي ونهائي الدوري السعودي التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض".