اتحاد السلة العراقي يعلن جاهزيته لاحتضان بطولة غرب آسيا تحت 16 في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، جاهزيته لاستضافة بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل في السليمانية.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي وصل الى اللمسات الاخيرة وبات مستعداً لاستضافة العراق لبطولة غرب آسيا تحت 16 سنة والتي ستحتضنها محافظة السليمانية".

واضاف أن "البطولة ستقام في السليمانية للمدة من الثالث إلى السادس من شباط المقبل"، مؤكدا ان "المشاركة ستشمل منتخبات لبنان وسوريا وفلسطين اضافة الى البلد المضيف العراق".

واشار الى ان "القاعة التي ستحتضن البطولة في السليمانية جاهزة لاحتضان البطولة والاتحاد يعمل على انجاح هذا الحدث المهم الذي سيقام في العراق".