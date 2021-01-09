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اتحاد السلة العراقي يعاقب نادي غاز الشمال

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-09T06:32:34+0000
اتحاد السلة العراقي يعاقب نادي غاز الشمال

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، معاقبة نادي غاز الشمال بتغريمه مليون دينار لمخالفته لوائح الاتحاد.

وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، ان قرار التغريم جاء بسبب عدم تهيئة نادي غاز الشمال  قاعة اللعب لتدريب نادي زاخو قبل يوم من اقامة مباراة فريقي غاز الشمال وضيفه زاخو كما هو متفق عليه.

واشار الى ان لائحة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2020-2021 تضع ضمن شروطها للفرق المستضيفة ان تهيء قاعة السلة التي تحتضن اللقاء قبل يوم من اي مباراة لاجراء الوحدات التدريبية فيها.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقيّ غاز الشمال وضيفه زاخو يوم الخميس الماضي بفوز زاخو 98 - 91 نقطة.

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