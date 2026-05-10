اتحاد السلة العراقي يسمي ثامر مصطفى مدرباً جديداً للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، تسمية مدرب جديد للمنتخب الوطني لقيادة سلة العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، ديار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس إدارة الاتحاد سمّى رسمياً المدرب العراقي ثامر مصطفى، لقيادة منتخب العراق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد منح المدرب الجديد كامل الصلاحيات لاختيار أفضل اللاعبين ضمن قائمة المنتخب الوطني، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأضاف أن الفرصة ستكون سانحة أمام المدرب لاختيار اللاعبين البارزين، لاسيما مع انطلاق الدوري العراقي يوم 12 من الشهر الحالي، بمشاركة 12 نادياً، تم توزيعها على مجموعتين تتنافسان في بغداد وكركوك.

وأشار محمد، إلى أن التجمع الأول للمنتخب الوطني العراقي، تحت إشراف المدرب الجديد، سيبدأ مطلع شهر حزيران المقبل، استعداداً لخوض منافسات النافذة الثالثة لبطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن تستضيف الأردن مباريات النافذة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى، حيث يلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 2 تموز المقبل.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة منح الأردن حق استضافة المباريات المؤجلة من النافذة الثانية، إضافة إلى مباريات النافذة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027).