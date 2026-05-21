اتحاد السلة العراقي يسمي الجهاز الفني لمنتخب الشباب استعداداً لبطولة غرب آسيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، تسمية الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 فما دون، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة المقبلة.

وضم الكادر التدريبي كلاً من : عقيل نجم مدرباً لمنتخب الشباب، وعباس نعيم، ومهند مهدي، مساعدين للمدرب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الاتحاد لتجهيز المنتخب بصورة مثالية، بهدف الظهور بمستوى مميز والمنافسة بقوة في البطولة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة غرب آسيا للشباب خلال النصف الأول من تموز المقبل في العاصمة الأردنية عمّان، حيث ستمنح البطولة ثلاث بطاقات تأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في مدينة (أحمد آباد) الهندية من 13 إلى 23 آب المقبل.