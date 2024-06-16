اتحاد السلة العراقي يستعد لثلاثة أنشطة قريبة

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة السلة للشباب مباراة ودية تجريبية مع فريق نادي زاخو لكرة السلة ضمن معسكره الداخلي، استعداداً لبطولة غرب آسيا التي تقام في بغداد للفترة من 11-18 تموز المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب السلة، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن مدرب المنتخب التونسي، ماهر خنفير، أكد أن خوض مباريات ودية كهذه تجعل الفريق على الطريق الصحيح ولا أهمية لنتيجتها".

وأضاف فالح، أن المدرب خنفير أكد أن ما يهمه أخذ انطباع واضح على اللاعبين وكسب ثقة الجمهور العراقي في البطولة الرسمية خصوصاً بغداد هي من ستستضيفها، لذلك سوف يبذل كل ما في وسعه من أجل إظهار المنتخب منافساً قوياً في المعترك الرسمي".

من جانب آخر، أعلن فالح، أن الاتحاد العراقي لكرة السلة وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في كركوك، يقيم بطولة المحافظة للأشبال تولد 2010، موضحاً أن "البطولة تقام بمشاركة أربعة أندية، وهي كركوك، وكةيوان، ونفط الشمال، وغاز الشمال".

وأشار إلى أن "البطولة ستقام في كركوك للفترة من 20-22 من شهر حزيران الحالي".

هذا وسيقيم الاتحاد وضمن منهاجه السنوي، بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في السليمانية، بطولة الناشئات تولد 2008 في المحافظة بمشاركة 10 أندية للفترة من 23 - 29 من شهر حزيران الجاري.