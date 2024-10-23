اتحاد السلة العراقي يدعو 21 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادا للقاء الأردن والسعودية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، ان يكون تجمع المنتخب نهاية الشهر الجاري استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة المقبلة.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز الفني استدعى 21 لاعبا لتمثيل المنتخب العراقي للنافذة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات اسيا وكاس العالم.

واضاف ان الاتحاد قرر تجمع اللاعبين يوم 26 من الشهر الجاري في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية للبدء في التدريبات.

كما اشار العميدي الى ان التجمع يأتي استعدادا للقاء الأردن يوم 22 من شهر تشرين الثاني المقبل في عمان ومواجهة السعودية في جدة يوم 25.

ونوه الى أن، قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبل الجهاز الفني تألفت من : عباس هادي عبد الرزاق، وعلي حاتم حميد، وعبدالله مجيد عبدالله، وميرنا ريمان نصر الدين، وذو الفقار فاضل، وعلي علاء حسين، ومحمد امين عبد الخالق، ومحمد فالح ناهي، ومحمد صلاح مهدي، وعلي مؤيد اسماعيل، وحسان علي عبدالله، وزنار هوشيار سلمان، وحمزة إبراهيم كريم، ونورس ضرار ظافر، وريكان عثمان عبدالله، وعبدالله حيدر عبس، وإيهاب حسن عبادي، ومراد علي مراد، وفريد رعدي مهدي، وديماريو اكوان مايفيلد، وكرار جاسم حمزة .