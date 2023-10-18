اتحاد السلة العراقي يخرج بمقررات "مهمة"

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، اجتماعه الدوري وخرج بمقررات مهمة تخص مشوار اللعبة في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر انطلاق بطولة كأس العراق في الـ17 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والتي ستقام كمرحلة أولى بين أندية الدرجة الأولى والثانية، وستلعب الفرق التي تأهلت مع أندية الدوري الممتاز في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير 2024".

وأضاف أن "الاتحاد وافق على المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة للأشبال من كلا الجنسين التي ستقام بلبنان في الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وتابع العميدي أن "الاتحاد وافق على طلب نادي دهوك استضافة نهائيات بطولة أندية الشباب في 26 من شهرين تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

واستطرد قائلاً إن "الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً لمنتخب الأشبال لكرة السلة في العاصمة بغداد اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية 21 من الشهر الجاري".

وختم بالقول إن "الاتحاد سمّى الكادر التدريبي لمنتخب شبلات العراق ويتألف من، ريان داود مدرباً، وإليسا حداد مساعدة للمدرب، وجنار فتاح مشرفة".