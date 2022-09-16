اتحاد السلة العراقي يحدد موعد مباراة "كأس المثابرة"

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم الجمعة، تحديد موعد مباراة كأس المثابرة بين نادي الشرطة ونادي دجلة الجامعة.

وقال المسؤول الاعلامي لاتحاد السلة عهد فالح لوكالة شفق نيوز؛ ان "اتحاد السلة حدد يوم الثلاثاء الموافق 20 ايلول الحالي موعدا للمباراة".

وبين أن "المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية".

وكان فريق النفط صاحب المركز الأول في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 اعتذر عن خوض اللقاء أمام الشرطة صاحب المركز الثاني بداعي الانشغال بالاستعداد لدوري الموسم المقبل ليكون صاحب المركز الثالث دجلة الجامعة بديلا.