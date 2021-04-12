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اتحاد السباحة العراقي يتعاقد مع مدرب أوكراني لقيادة منتخب السباحة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T09:17:46+0000
اتحاد السباحة العراقي يتعاقد مع مدرب أوكراني لقيادة منتخب السباحة

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي للسباحة مع المدرب الأوكراني سيرجي بيليتيوك لقيادة منتخب السباحة والإشراف على باقي الفئات باستثناء فريق الغطس.

وقال خالد گبيان رئيس اتحاد السباحة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد تعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي بيليتيوك لمدة عام قابل للتجديد، وأنه سيكلف لتدريب المنتخب العراقي الأول في كافة الفعاليات (الحرة، الفراشة، الظهر، الصدر)، كما سيشرف على منتخبات الفئات الاخرى".

وبين گبيان؛ أن "الاتفاق شمل تأهيل المدربين العراقيين من خلال اقامة الدورات التدريبية مستغلين خبرة المدرب الأوكراني بفعالية السباحة".

واكد ان "تواجد المدرب فرصة لتأهيل مدربينا الشباب لايصالهم لمستويات عالية ليكونوا مؤهلين لقيادة المنتخبات والأندية بعد اكتسابهم الخبرة".

واوضح ان "الاتحاد العراقي حصل على موافقة ودعم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال الذي قدم كل أوجه الدعم المالي والمعنوي بغية انجاز التعاقد مع المدرب الأوكراني للعراق".

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