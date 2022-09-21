اتحاد السباحة العراقي يتعاقد مع مدرب بلغاري

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي للسباحة، يوم الأربعاء، مع المدرب البلغاري تيودور بانچيف بالوفد لقيادة المنتخب العراقي والاشراف العام على كل الفئات العمرية.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان، لوكالة شفق نبوز، ان "خطوة التعاقد مع مدرب بلغاري جيدة جدا بغية تطوير السباحة العراقية، حيث سيشرف بشكل عام على اللعبة وهذا يطور مستويات لاعبينا".

واشار الى ان "المدرب البلغاري سيباشر بعمله فورا بعد اتمام العقد وسيتم تهيئة كل جوانب النجاح لمهمته وكذلك تهيئة اقامة محترمة له في بغداد"، مؤكدا أن "رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، وقع العقد مع المدرب البلغاري".

يذكر ان المدرب البلغاري تيودور بانچيف عمل مدربا في السعودية والبحرين وسوريا وحقق مع فرقها نتائج طيبة.