اتحاد الرماية يخول اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة له

شفق نيوز- بغداد

عقد الاتحاد العراقي للرماية، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتولي قيادة الاتحاد لحين إجراء انتخابات رسمية.

وجاء الاجتماع استناداً إلى قرار الهيئة العامة للاتحاد، التي خولت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتولي قيادة الاتحاد لحين إجراء انتخابات رسمية.

وقال الأمين المالي سرمد عبد الإله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأولمبية تسلمت قراراً رسمياً من الاتحاد الدولي للرماية يقضي بحل الاتحاد العراقي، وتشكيل هيئة مؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية".

وأضاف أن "الهيئة الجديدة ستتحمل مسؤولية النهوض بواقع اللعبة والعمل بجدية لتنشيط فعالياتها".

ودعا عبد الإله الأندية والمؤسسات الرياضية التي لديها استفسارات أو توضيحات إلى "التوجه للدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية لطرحها رسمياً"، مشدداً على "استعداد اللجنة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رياضة الرماية ورفعها إلى رئيس اللجنة الأولمبية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات".