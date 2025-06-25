اتحاد الرماية العراقي يحدد موعد انتخاباته والدولي يؤيد حله.. (وثائق)

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي للرماية، يوم الاربعاء، الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي، لمناقشة وإقرار التعديل الأول للنظام الداخلي للاتحاد، واقامة انتخابات مبكرة، لتعيين هيئة تنفيذية جديدة وذلك بتاريخ 12 من شهر تموز المقبل .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الدولي للرماية بعث رسالة للاتحاد العراقي يدعوه لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد بما ينسجم مع ضوابط الاتحاد الدولي والقوانين الداخلية".

الى ذلك تسلمت اللجنة الاولمبية العراقية كتابا رسميا تؤيد حل الاولمبية العراقية لاتحاد الرماية العراقي بعد تعليق عمل رئيس الاتحاد العراقي عن عمله.

وأكد الاتحاد الدولي للرماية وفق كتاب حصلت عليه الوكالة، ان "الاولمبية العراقية مسؤولة عن الاتحادات وأن الإتحاد الدولي للرماية يحترم قرار إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد".

واوضح انه "لا توجد في نظام الاتحاد الدولي اي آلية تسمح بالتدخل بالشؤون الداخلية لاتحاد اي بلد، ولهذا فان الاتحاد الدولي يشجع على اجراء انتخابات الاتحاد العراقي حسب القوانين المعمول بها لاختيار ادارة شرعية جديدة للعبة".

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق اصدر قرارًا يقضي بحرمان رئيس الاتحاد العراقي للرماية، صبيح مراد، من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عشر سنوات لاسباب اخلاقية.