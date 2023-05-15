اتحاد الرماية العراقي يتعاقد مع مدربة إيرانية

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي المركزي للرماية، يوم الاثنين، مع المدربة الايرانية فاطمة حسين لتدريب المنتخبات العراقية للمسدس الهوائي ولمختلف الفئات العمرية.

وقال رئيس الاتحاد صبيح مراد، لوكالة شفق نيوز، ان اتحاده تعاقد مع المدربة الايرانية الثانية بعد ان تم التعاقد سابقاً مع مدربة ايرانية لتدريب منتخبات البندقية املاً ان يشكل ذلك الإضافة المطلوبة للرماية العراقية.

وأضاف "الاتحاد عازم على تشريف اللعبة والظهور عند حسن ظن الجميع من خلال الارتقاء بالرماية العراقية وتوسيع قواعدها وخلق منتخبات قادرة على الظهور بمستويات ونتائج مشرفة".

واكد ان "الاتحاد قرر منح المدربة الجديدة المساحة الكافية لاختيار اللاعبين واللاعبات المؤهلين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".

يذكر ان اللجنة الأولمبية العراقية تبنت مع الاتحادات الرياضية ابرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية على نفقتها الخاصة.