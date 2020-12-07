اتحاد الدراجات يقيم أول بطولة محلية بعد انتشار كورونا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، يوم الاثنين، عن اقامة البطولة التنشيطية الاولى بعد توقف نشاطاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد، محمود عزيز، لوكالة شفق نيوز؛ سيشارك في البطولة 25 فريقاً من جميع محافظات العراق من الفئات الأربع، المتقدمين والشباب والناشئين والنساء، وستنطلق البطولة الأسبوع المقبل.

واضاف وسيسبق البطولة المؤتمر الفني بحضور اعضاء الاتحاد المركزي ولجنة الحكام المركزية.

وأشار عزيز الى ان اللجنة ستحدد موعد انطلاق مسافات السباقات، مبينا انها البطولة التنشيطية الاولى قبل انطلاق الدوري العراقي الذي سيحدده الاتحاد لاحقا.