اتحاد الدراجات العراقي يُدخل جهازي تحكيم حديثين للبطولة العربية في السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، يوم السبت، عن تشغيل جهازي "الفوتوفنش" و"التايم سيستم" الخاصين بسباقات اللعبة، تمهيداً لاستخدامهما في منافسات البطولة العربية للدراجات التي تستضيفها السليمانية مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس اتحاد الدراجات، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي للدراجات نظم ورشة علمية لتشغيل جهازي الفوتوفنش والتايم سيستم الخاصين بسباقات اللعبة، تمهيداً لاستخدامهما في منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة للرجال والنساء التي من المقرر أن تستضيف فعالياتها محافظة السليمانية الشهر المقبل".

وأضاف أن "نخبة من أبرز وأفضل المنتخبات العربية ستشارك في البطولة العربية برياضة الدراجات التي تقام في السليمانية خلال المدة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وبين أن "الورشة، التي تقام في مقر اتحاد اللعبة، ويحاضر فيها الخبير الإيراني حميد ناصر عطا اللهي، تشهد حضور نخبة من الحكام المحليين المختصين، إذ تم خلالها تشغيل الجهازين، وإجراء التجارب العملية عليهما، وفحصهما من قبل الحكام المشاركين، واستخراج النتائج بصورة حديثة".

وأكد حميد، أن "المحاضر الإيراني أشاد بقرار اتحاد الدراجات العراقي باعتماد هذين الجهازين في البطولة العربية كونهما من أفضل الأجهزة المتطورة التي تستخدم في تنظيم أقوى السباقات على المستوى العالمي".

وأوضح أن "الخبير الإيراني أثنى كثيراً على المشاركة الكبيرة للحكام العراقيين، وتفاعلهم مع معلومات الورشة، وتعلمهم كيفية تشغيل هذين الجهازين.