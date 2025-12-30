اتحاد الدراجات العراقي يقرر اعتماد تصنيف رسمي للمدربين

شفق نيوز– بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، يوم الثلاثاء، أن اتحاد اللعبة قرر اعتماد تصنيف رسمي للمدربين العاملين، سواء مع المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز، إن اتحاد الدراجات يعمل حالياً على الاتفاق مع أحد المحاضرين الدوليين للحضور إلى العاصمة بغداد مطلع العام المقبل، لغرض إقامة دورة تطويرية خاصة بالمدربين العراقيين، على أن يتم تحديد زمان ومكان الدورة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدرجة التي سيحصل عليها كل مدرب في الدورة التطويرية ستكون معياراً أساسياً لتصنيف المشاركين إلى ثلاث درجات، أولى وثانية وثالثة، إلى جانب الأخذ بنظر الاعتبار شهاداتهم الدراسية وخبراتهم وتجاربهم، فضلاً عن النتائج التي تحققت لهم كلاعبين سابقين ومدربين حاليين.

وبين أن هذه الشروط والمعايير ستسهم في تصنيف جميع المدربين، تمهيداً لتسميتهم رسمياً للعمل مع المنتخبات الوطنية، إضافة إلى الإشراف على المراكز التدريبية المنتشرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.