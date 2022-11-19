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اتحاد الخليج: إلغاء مباراة كوستاريكا في البصرة ليست عائقاً و(خليجي 25) ستقام في موعدها المحدد

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-19T14:56:04+0000
اتحاد الخليج: إلغاء مباراة كوستاريكا في البصرة ليست عائقاً و(خليجي 25) ستقام في موعدها المحدد

شفق نيوز / أعلن أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، اليوم السبت، استضافة مدينة البصرة العراقية لخليجي 25 في موعده المقرر، فيما بيّن أن ما جرى بأحداث مباراة كوستاريكا ليس "ذريعة" لعرقلة إقامة البطولة.

وقال الرميحي، في تصريح لموقع الاتحاد الخليجي ونقله موقع "كوورة" المتخصص بالشؤون الرياضية إن "لدينا تنسيقا مستمرا ومشتركا مع الأخوة في اللجنة المنظمة للبطولة، والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على المستجدات كافة، وجميع الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة".

وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي ألغيت في اللحظات الأخيرة -دون الخوض في تفاصيلها-لن يكون سببا، أو ذريعة يتحجج بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة".

واختتم: "كاتحاد على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه، وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية".

يذكر أن مباريات بطولة خليجي 25، تنطلق باللقاء الافتتاحي في 6 يناير/ كانون الثاني 2023، والذي يجمع منتخبي المجموعة الأولى العراق (المستضيف) وعمان، على ستاد البصرة الدولي.

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