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اتحاد الجودو يختار "لاعبين مغتربين" لتمثيل العراق في بطولة "غراند سلام باريس"

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-07T18:56:40+0000
اتحاد الجودو يختار "لاعبين مغتربين" لتمثيل العراق في بطولة "غراند سلام باريس"

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي المركزي للجودو لاعبين محترفين في أوروبا للمشاركة في بطولة بطولة جراند سلام التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من شهر شباط المقبل.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي سمير الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد وبعد اجتماعات مستفيضة سمى اللاعب العراقي المحترف في بلجيكا أمير هاتف 25 عاما بوزن 60 كيلو واللاعب تمار ميثم 23 عاما المحترف في السويد بوزن 80 كغم لتمثيل العراق في بطولة غراند سلام باريس التي سيشارك فيها أكثر من 222 لاعبا يمثلون 34 دولة من مختلف القارات". 

واشار الى ان "اختيار لاعبين محترفين في أوروبا جاء ضمن خطة الاتحاد التي تراقب جميع اللاعبين سواء في داخل العراق وخارجه للاستفادة من إمكانياتهم وتسخيرها لخدمة اللعبة لتمثيل العراق في مختلف البطولات الدولية والقارية".

وبين أنه سبق لتمار ميثم المشاركة في العديد من البطولات في القارة الاوروبية والتي مثل خلالها المنتخب السويدي وحقق عدد من الميداليات في حين مثل أمير هاتف المنتخب البلجيكي في العديد من المسابقات الدولية.

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