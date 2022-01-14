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اتحاد الجودو: مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-14T14:14:25+0000
اتحاد الجودو: مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات العراقية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي الجودو يوم الجمعة، عن إكمال جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية الخاصة بوصول المدرب التونسي أنيس لونيفي لتدريب المنتخبات العراقية في الاستحقاقات المقبلة .

وأكد نائب رئيس الإتحاد والمشرف على المنتخبات الوطنية عدي الربيعي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد أكمل جميع الإجراءات الخاصة بالمدرب انيس لونيفي الذي سيصل إلى العاصمة العراقية بغداد فجر يوم الأحد المقبل".

وأشار الربيعي الى ان "لونيفي سيشرف على تدريب جميع المنتخبات الوطنية تحضيراً للاستحقاقات الوطنية المقبلة بموجب عقد سيوقع في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

وبين ان "الاتحاد وبعد اتمام اجراء توقيع العقد وتقديم المدرب لوسائل الاعلام سيقيم اول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض البطولة العربية التي ستقام للفترة من 20-28 من شهر آذار المقبل في العاصمة الاردنية عمان".

الجدير بالذكر ان المدرب أنيس لونيفي سبق وأن أشرف على تدريب المنتخب التونسي وحصد العديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم.

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