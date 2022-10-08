اتحاد الجودو في العراق ينتخب رئيسا وأعضاء له

شفق نيوز/ اختارت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للجودو، كابينة اتحادية جديدة خلال المؤتمر الانتخابي الذي أُقيم اليوم السبت في العاصمة بغداد بحضور الألماني تيودور ادريان بوب ممثل الاتحاد الدولي للعبة .

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سمير الموسوي برئاسة الاتحاد و عدي الربيعي بمنصب النائب الاول وجليل علي نائباً ثانيا .

فيما فاز بمنصب العضوية كل من: حسنين باسم قاسم، ومعن عبد الصاحب، ومروان رضا وعلي نظار شريف، بينما كان منصب الكوتا النسوية من نصيب الحقوقية شهلاء محي وهويدة اسماعيل .

وجرت الانتخابات بتواجد لجنة انتخابية مصوت عليها من الهيئة العامة وبحضور ممثل اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة .