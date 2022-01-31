سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الجودو العراقي يوقع عقداً مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T11:25:31+0000
اتحاد الجودو العراقي يوقع عقداً مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للجودو اليوم الاثنين، عقداً تدريبياً مع المدرب التونسي أنيس لونيفي يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي والإشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى  باللعبة.

وذكر بيان للجنة الاولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيسها رعد حمودي رحب بالمدرب التونسي آملاً له التوفيق بمهمته المقبلة مع رياضة الجودو العراقية.

ولفت حمودي الى ضرورة ان يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له سبل الاقامة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة.

وأكد حمودي حرص اللجنة الأولمبية على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين، العرب والأجانب، للمنتخبات العراقية، ومتابعة أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية، واعداً بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات التدريبية للمنتخبات الوطنية لجميع الاتحادات الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات.

related

دولي الجودو يرد على "الاولمبية المؤقتة" ويحسم الرئاسة لصالح "الموسوي"

Date: 2021-03-02 09:52:47
دولي الجودو يرد على "الاولمبية المؤقتة" ويحسم الرئاسة لصالح "الموسوي"

رعد حمودي: سنبني استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة وأول اجتماع سيشهد تعيين الأمين العام

Date: 2021-03-29 06:55:51
رعد حمودي: سنبني استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة وأول اجتماع سيشهد تعيين الأمين العام

حمودي: الأولمبية الدولية أكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الاولمبي

Date: 2020-11-28 15:20:36
حمودي: الأولمبية الدولية أكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الاولمبي

معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

Date: 2020-12-07 14:49:00
معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

الأولمبية العراقية تبحث تحضيرات آسياد هانزو

Date: 2021-08-25 15:49:09
الأولمبية العراقية تبحث تحضيرات آسياد هانزو

اتحاد الجودو: مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات العراقية

Date: 2022-01-14 14:14:25
اتحاد الجودو: مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات العراقية

القضاء يحقق بقضية انتحال الصفة لرئيس الاتحاد العراقي للسباحة

Date: 2019-09-02 17:26:04
القضاء يحقق بقضية انتحال الصفة لرئيس الاتحاد العراقي للسباحة

تطور جديد في أزمة الانتخابات الاولمبية العراقية

Date: 2021-02-09 10:34:20
تطور جديد في أزمة الانتخابات الاولمبية العراقية