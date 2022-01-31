اتحاد الجودو العراقي يوقع عقداً مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للجودو اليوم الاثنين، عقداً تدريبياً مع المدرب التونسي أنيس لونيفي يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي والإشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة.

وذكر بيان للجنة الاولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيسها رعد حمودي رحب بالمدرب التونسي آملاً له التوفيق بمهمته المقبلة مع رياضة الجودو العراقية.

ولفت حمودي الى ضرورة ان يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له سبل الاقامة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة.

وأكد حمودي حرص اللجنة الأولمبية على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين، العرب والأجانب، للمنتخبات العراقية، ومتابعة أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية، واعداً بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات التدريبية للمنتخبات الوطنية لجميع الاتحادات الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات.