اتحاد الجودو العراقي يتعاقد مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات الوطنية

شفق نيوز / تعاقد الاتحاد العراقي للجودو، يوم الثلاثاء، مع مدرب دولي تونسي، للإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية في جميع البطولات والاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد سمير الموسوي، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الدولي التونسي أنيس لونيفي، للاشراف على تدريب المنتخبات الوطنية العراقية، من خلال تواجده في العاصمة العراقية بغداد، ليكون مديراً فنياً لجميع المنتخبات .

ونوه الموسوي، إلى أن "السيرة الذاتية للمدرب لونيفي على المستوى التدريبي تعتبر من التجارب المميزة كون أن جميع اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم تمكنوا من احراز ميداليات كثيرة على مستوى البطولات الدولية في أفريقيا وبطولات البحر المتوسط وبطولات العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي".

وتابع "أنيس لونيفي يمتلك سيرة ذاتية كبيرة ومميزة كلاعب، كونه صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في بطولات العالم للجودو بوزن 60 كغم في بطولة ميونخ 2001، فضلاً عن إحرازه برونزية بطولة العالم 2003" .