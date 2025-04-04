اتحاد الجوجيتسو العراقي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجوجيتسو، والسامبو، والكوراش، يوم الجمعة، عن إقامة بطولة بغداد المفتوحة بمشاركة واسعة للأندية والمراكز التخصصية، وكذلك المشاركة في بطولة آسيا لفعالية الجوجيتسو.

وقال رئيس الاتحاد مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستنطلق في الـ27 من الشهر الجاري في العاصمة بغداد، والمشاركة ستكون في البطولة مفتوحة للاعبي الأندية العراقية والمراكز التخصصية".

وأوضح أن "البطولة المحلية ستكون مرحلة جيدة لاختيار لاعبي المنتخب العراقي للجوجيتسو لتمثيل العراق ببطولة آسيا المقبلة التي ستحتضنها الأردن".

وأشار إلى أن "المشاركة العراقية في بطولة آسيا ستقتصر على فئتي الشباب والمتقدمين لفعالية الجوجيتسو فقط"، لافتاً إلى أن "العاصمة الأردنية عمان ستحتضن المنافسات الآسيوية المقررة في شهرآيار/ مايوالمقبل".