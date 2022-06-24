اتحاد الجمباز العراقي يفند عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة الاثنين المقبل: مخالف للقانون

شفق نيوز/ فند الإتحاد العراقي للجمباز، يوم الجمعة، الادعاءات بعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة يوم الاثنين المقبل الموافق 27 حزيران الجاري.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمت مفاتحة الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، وتم التأكد من تلك الجهات بعدم اعتماد طلب عقد هذا الاجتماع المزعوم كونه مخالف لقانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021 وللنظام الداخلي للاتحاد وعدم قانونيته ، وعدم التواصل مع اي جهة تدعي تمثيلها للهيئة العامة والإبقاء على الاعتراف والتواصل مع رئيس الاتحاد العراقي للجمباز اياد نجف الياس".

وتابع البيان، أن "الاتحاد سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة المخالفين للقانون"، داعياً الاندية الاعضاء الى "عدم التعامل مع طلباتهم غير الشرعية".

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة طلبوا عقد اجتماع لطرح الثقة عن رئيس اتحاد اللعبة اياد نجف الياس.

وقد اعترضت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للعبة والاتحاد العراقي على ذلك وأعلنت هذه الجهات عدم الاعتراف بالاجتماع المقرر انعقاده يوم 27 من الشهر الجاري.

وأشار بيان الاتحاد العراقي للجمباز الى ورود رسالة من الأمين العام للاتحاد الدولي للجمناستك نيكولاس بومبين الى رئيس الاتحاد العراقي للعبة جاء فيها، "اشكرك على رسالتك والمعلومات التي زودتنا بها. في الحقيقة، انه من الضروري ان يتم احترام النظام الداخلي للاتحاد. كما من الواضح فإنه لن اقبل بالتواصل مع الشخص الذي ذكرته إذا ما حاول الاتصال بي، لان تواصلنا مع العراق حصرا بالرئيس اياد نجف الياس".