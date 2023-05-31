اتحاد التنس: سنسمح للمغتربين الالتحاق بالمنتخب ونسعى لفتح مقر لاتحاد غرب آسيا في بغداد

شفق نيوز / اعلن الاتحاد العراقي للتنس، اليوم الأربعاء، الموافقة على دخول اللاعبين المغتربين ضمن صفوف المنتخب الوطني في المعسكرات الخارجية المقبلة، كاشفا عن سعيه ان تكون بغداد مقرا لتشكيل اتحاد غرب آسيا للعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سيف العكيلي لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد اتخذ عدة قرارات في اجتماعه الذي عقد في اربيل بحضور 8 من أعضاء الهيئة الإدارية تخص اللعبة أهمها الموافقة على إشراك اللاعبين المغتربين ضمن صفوف المنتخب الوطني في المعسكرات التدريبية المقبلة بغية تمثيل المنتخب".

واضاف انه "ستتم إقامة بطولة اقليمية دولية لفئة 12-14 عاما للبنين في بغداد في شهر ايلول المقبل ، فضلا عن ارسال الاتحاد العراقي دعوة لرؤساء الاتحادات لاجتماع خاص لتشكيل اتحاد غرب آسيا للعبة ويكون العراق مقراً له"، مشيرا الى ان "الاتحاد قرر اقامة معسكر تدريبي لجميع الفئات العمرية من بنين وبنات ومتقدمات في دولة مصر في شهر آب المقبل".

وتابع العكيلي بالقول ان "الاتحاد تعاقد مع أكبر شركة للتجهيز وهي شركة ( جوما ) الاسبانية لتجهيز جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني العراقي بأفضل التجهيزات الخاصة باللعبة" .