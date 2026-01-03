اتحاد التنس العراقي يقيم بطولتين للمتقدمين والفئات العمرية

شفق نيوز - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم السبت، اقامة بطولتين للمتقدمين والفئات بطولة العراق لفئة 14 سنة بنين في بغداد.

وقال سيف العگيلي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر اقامة بطولة العراق لفئة 14 سنة يوم الخميس المقبل المصادف 8 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

واضاف ان البطولة تقام لغرض اختيار المنتخب الوطني لفئة 14 سنة استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في مملكة البحرين.

وتابع رئيس الاتحاد، القول إن الأعمار المسموح لها بالمشاركة ، هي مواليد 1/1/2012 ولغاية 3/2/2015 ، على أن يكون اللاعب قد أتم 11 سنة، منوها الى ان الاتحاد حدد أيضا بطولة العراق للرجال والتي ستقام منتصف شهر شباط/فبراير المقبل.

واشار الى ان البطولة تقام ضمن منهاج اتحاد التنس السنوي لاختيار لاعبي المنتخب العراقي الذي يمثلون تنس العراق في البطولات الخارجية المقبلة.