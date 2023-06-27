اتحاد التنس العراقي يفاتح دولا عربية للمشاركة في بطولة ببغداد أيلول المقبل

أعلن الاتحاد العراقي المركزي للتنس عن عزمه لاقامة بطولة عربية للعبة في العاصمة بغداد أيلول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي وكالة شفق نيوز ان الاتحاد قرر اقامة بطولة عربية ودية في العاصمة بغداد خلال شهر ايلول المقبل بمشاركة عدد من منتخبات الدول العربية.

واضاف العگيلي ان الاتحاد العراقي بعث 12 دعوة رسمية لاتحادات عربية بغية الحصول على موافقاتها وارسال كتاب رسمية تعلن من خلالها رغبتها بالمشاركة في المنافسات المقبلة.

واوضح ان عدد من الاتحادات العربية أبدت رغبتها وموافقتها الشفهية للمشاركة في البطولة العربية الودية وبصدد إرسال الموافقات الرسمية للاتحاد العراقي .

واشار الى ان البطولة ستكون خطوة إيجابية للاتحاد العراقي للتنس ضمن الخطة التي وضعها لبناء أجيال وتطوير المنتخبات الوطنية .

وكان الاتحاد العراقي للتنس، أعلن موافقته على دخول اللاعبين المغتربين ضمن صفوف المنتخب الوطني في المعسكرات الخارجية المقبلة، كاشفا عن سعيه أن تكون بغداد مقرا لتشكيل اتحاد غرب آسيا للعبة.