اتحاد التنس العراقي يعلن عن انطلاق الجولة الاخيرة للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاحد، عن اقامة منافسات الجولة الاخيرة للدوري الممتاز بالتنس بمشاركة 12 ناديا.

وقال امين سر الاتحاد فؤاد حميد، لوكالة شفق نيوز، ان "منافسات الجولة الاخيرة للدوري الممتاز تنطلق يوم 18 من تموز الجاري وتستمر لغاية 21 من الشهر نفسه".

واضاف ان "12 نادياً عراقياً تشارك في المنافسات التي ستقام على ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي".

واوضح ان "الفريقين الأخيرين يهبطان لدوري الدرجة الأولى، فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من فرق دوري الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز".

يذكر ان منافسات التجمع الثالث اختتمت في ملاعب تنس الاتحاد بالعاصمة بغداد، وأسفرت عن تصدر فريق الحشد الشعبي اولاً وحل نادي الجيش ثانياً، ثم فريق نادي الأمانة بالمركز الثالث، وجاء فريق نادي الحلة رابعاً وفريق نادي الصيد خامساً.