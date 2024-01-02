اتحاد التنس العراقي يتعاقد مع مدرب برتغالي لمدة عام

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع مدرب برتغالي لقيادة المنتخب العراقي لهذه اللعبة إضافة إلى الإشراف العام على فرق الفئات العمرية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد اكمل تعاقده مع المدرب البرتغالي (لويس اسوزا) لمدة عام كامل"، مبينا ان "التعاقد جرى اليوم في مقر اللجنة الاولمبية بحضور نائب رئيس اللجنة سمير الموسوي".

واشار الى ان "اللجنة الاولمبية تكفلت بايعاز من رئيسها عقيل مفتن، بتحمل قيمة عقد المدرب البرتغالي الذي سيتسلم المهمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء".

كما اشار رئيس الاتحاد العراقي للتنس الى أن "رئيس اللجنة الاولمبية حرص على دعم الاتحاد باستقطاب مدرب اجنبي على مستوى عال تنفيذاً لخطة اللجنة الاولمبية المستقبلية الرامية لدعم مشروعها المقبل مشروع البطل الاولمبي".

وبين أن "مهمة المدرب تشمل تدريب المنتخب الوطني الاول وباقي الفئات العمرية (بنين - بنات)، وكذلك اختيار المدربين العاملين في الاتحاد بالتعاون مع لجنة المدربين في اتحاد تنس العراق.

يذكر ان العراق احتضن مؤخرا على ملاعب تنس بغداد، بطولة آسيا تحت 14 سنة للبنين والبنات.